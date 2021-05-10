В Тверской области прививку от коронавируса сделали уже свыше 115 тысяч человек

В Тверской области на данный момент прививку от коронавируса сделали 115 803 человека. Фото: ПТО

В Тверской области на данный момент прививку от коронавируса сделали 115 803 человека – это 82,9 % от общего количества вакцины "Спутник V", поступившей в регион. В федеральный регистр внесена информация о 109 076 вакцинированных гражданах.

В регионе действует 38 прививочных пунктов при лечебных учреждениях. По поручению губернатора Игоря Рудени к летнему периоду будет открыто еще 12 дополнительных точек вакцинации.

Уже сейчас в Твери сделать прививку можно не только в лечебных учреждениях, но и в Торговом парке №1 и ТЦ «Рубин».

Запись на прививку ведется по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Также запись на прививку организована в МФЦ.