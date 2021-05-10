Следователи выясняют подробности гибели двух маленьких детей на пожаре в Тверской области

Пожар, унесший жизни двоих детей, произошёл в вышнем Волочке Тверской области. Фото: Олег УКЛАДОВ

Пожар, в котором погибли двое маленьких детей, произошёл в вышнем Волочке Тверской области, в доме по улице Ржевский тракт. Сообщение об этом пожаре в МЧС поступило в 5:55 10 мая.

В 6:30 возгорание было локализовано, а в 7:16 пожар полностью потушили. В ходе работ были обнаружены тела двух маленьких детей. Как уточнили в региональном СКР, погибли дети 2017 и 2019 годов рождения.

На месте трагедии работают следователи, сотрудники МЧС и полицейские. Они осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев пожара и соседей. В Ржев также направили сотрудников отдела криминалистики регионального СКР.

- Для определения точной причины смерти детей, а также очага и причин возгорания назначены соответствующие экспертные исследования, - сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Тверской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.