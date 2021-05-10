В Твери состоится православный фестиваль исторического моделирования

Фестиваль состоится 10 мая Фото: афиша vk.com/event203834521

10 мая в парке Победы в Твери состоится православный молодежный фестиваль исторического моделирования "Копье святого Георгия".

Зрители увидят воинские ристания, посвященные небесному покровителю Святому Георгию Победоносцу и Дню воинской славы России - победы русских воинов Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище).

Также в программе: выступления фольклорных коллективов, мастер-классы по традиционным ремеслам, торговые ряды и многое другое.

Начало в 13:00.