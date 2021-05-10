Двое детей погибли во время пожара в жилом доме в Тверской области

Тела двоих погибших нашли при тушении пожара Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о пожаре на улице Ржевский тракт в Вышнем Волочке поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 5:55 утра 10 мая.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из квартиры валил черный дым. На место ЧП прибыли медики, сотрудники полиции, электрики.

В 6:30 возгорание было локализовано, в 7:16 пожар потушили. В ходе работ были обнаружены тела, предположительно, двоих детей.

- Производилась эвакуация.К тушению привлекалось 50 человек и 14 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области. - Предварительная причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.

Подробности трагедии уточняются.