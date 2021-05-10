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Звезды10 мая 2021 9:03

В Твери состоится открытие «огненного сезона»

Фаер-шоу пройдёт рядом с горсадом
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
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В Твери пройдёт фаер-шоу в честь открытия «огненного сезона» на пристани горсада.

В Твери пройдёт фаер-шоу в честь открытия «огненного сезона» на пристани горсада.

Фото: Дмитрий КОТОВ

Тверская команда «любителей поиграть с огнём» анонсировала «бомбическое» фаер-шоу 15 мая на пристани городского сада в Твери. Время пока не указывают. В 2020 году фаерщики не смогли выступать из-за ограничений по коронавирусу.

В этот раз показать своё мастерство приедут артисты со всей России. На празднике обещают «Музыкальные паузы», когда выступающие будут импровизировать под разные музыкальные композиции.

Культура