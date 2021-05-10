Семья ехала с отдыха в Осташкове и попала в ДТП в Тверской области

В ДТП пострадали три человека Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла вечером, 9 мая, на 50-м км автодороги Торжок-Осташков в Кувшиновском районе.

31-летний мужчина, управляя автомобилем "Мицубиши Аутлендер", совершил съезд с дороги с опрокидыванием.

В аварии пострадал водитель и пассажиры: 36-летняя женщина и 12-летний мальчик.

С сотрясениями, ушибами, ссадинами их доставили в больницу в Твери.

По информации УГИБДД России по Тверской области, семья ехала с отдыха в Осташкове домой в Московскую область.