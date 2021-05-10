В Тверской области водитель на внедорожнике съехал в кювет и погиб

В Тверской области погиб водитель внедорожника, опрокинувшегося в кювет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

9 мая на 23 километре дороги «Коломно – Боровно – Дивинец» водитель на UAZ Hunter съехал с дороги и опрокинулся. 50-летний мужчина, который был за рулём, погиб. Подробности ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Личность погибшего устанавливают со слов его знакомого. При себе у автомобилиста не было документов. Выяснилось, что он был жителем деревни Заречная, которая находится в пяти километрах от места аварии.