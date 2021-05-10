Губернатор Тверской области отметил дисциплину маршировавшей без ботинка участницы Парада

Губернатор Тверской области отметил дисциплину маршировавшей без ботинка на Параде курсантки. Фото: из архива Анастасии Шендерук, ПТО.

Во время Парада в честь Дня Победы в Твери у курсантки кадетской роты школы №16 Анастасии Шендерук слетела с левой ноги обувь. Но девушка не растерялась и продолжили маршировать, помня о том, что нельзя ни на что обращать внимание.

В итоге кадеты достойно промаршировали по площади Михаила Тверского. Если бы не кадры с трансляции, где виден лежащий ботинок, никто бы об инциденте не догадался.

В пресс-службе Правительства Тверской области сообщили, что глава региона поощрит девушка, проявившую настоящую выдержку.