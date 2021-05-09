В Твери отгремел праздничный салют в честь Дня Победы

Вот такой салют в Твери. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Ровно в 22 часа 9 мая в Твери начался праздничный салют. Пускали его со стадиона «Центральный».

Посмотреть на красивое шоу к Обелиску Победы пришли сотни горожан. Людей не смутил достаточно прохладный и ветреный вечер.

-Было красиво. Детям понравилось. Разве что цены на воздушные шарики для детей неприятно удивили. По 500 рублей за штуку, на Дне Города такие были по 350. Инфляция..., - поделилась с «КП»-Тверь Ольга, одна из наших подписчиц в соцсети.

Оценить салют можно посмотрев наше видео.

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