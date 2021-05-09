В Твери нарисовали граффити с изображением артиста Юрия Никулина в образе из кинофильма «Они сражались за Родину»

Вот такой Никулин теперь есть в Твери. Фото: vk/Витя Jok

Можно сколь угодно долго спорить о портретном сходстве портретируемых персонажей граффитиста Виктора Джокера, например, о Солженицыне, больше похожем на химика Менделеева или композитора Мусоргского последних дней с портрета Репина.

Но, Джокер остаётся пока единственным граффити-художником Твери, которому власти охотно предоставляют пространства стен для творчества.

9 мая на своей странице в ВКонтакте художник разместил фото новой работы - народный артист СССР, лауреат Госпремий и просто любимый многими артист, фронтовик Юрий Никулин - в образе рядового Некрасова из кинофильма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» (1976г.) Тогда этот фильм помог многим в СССР увидеть другого Никулина - драматического, глубокого, не клоуна.

Сразу скажем - с портретным сходством здесь гораздо лучше... хотя не со всех ракурсов, но узнаваем. Огромный портрет теперь красуется на стене корпуса госуниверситета в микрорайоне «Соминка».

- В этом году, с предложением сделать арт-объект, посвященный Дню Победы, ко мне обратились представители Общероссийской общественной-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников". Я согласился, но со встречным предложением, а именно объединить темы - День Победы и 100-летний юбилей Юрия Никулина. Может быть вы знаете, что я потихоньку разрабатываю проект, посвященный живой памяти людей, которые своей жизнь являют пример для всех нас, так вот многогранная личность Юрия Никулина подходит и под сегодняшний праздник. Жизнь, этого выдающегося человека пример стойкости, храбрости и вместе с тем способности нести людям смех, радость и надежду, - поделился с подписчиками Виктор Джокер. - Юрий Никулин прошел две войны, за участие в боевых действиях Никулин был награждён тремя медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией», а после войны он неотступно следовал зову сердца и несмотря на неудачи и отказы все-таки стал всеобщим любимцем, актером цирка и кино!

Надеемся, что с грунтами под портрет сейчас все нормально и работа не сойдёт вместе с первыми вешними водами, как это было с более ранними работами автора, к примеру, на некоторых трансформаторных будках.

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