В Тверской области за сутки прививку от коронавируса сделал 251 человек

Статистика по привитым от коронавируса в Тверской области обновляется раз в сутки.

По данным оперштаба региона, всего на 9 мая в Тверской области прививку от коронавируса сделали сделали 115 713 жителей региона, за последние сутки – 251 человек.

За весь период в регионе проведено 695 529 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 1 508 .

Несмотря на то, что дни с 1 по 10 мая в стране - нерабочие, в нашем регионе действуют все пункты вакцинации.

Запись на прививку ведется по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Также теперь записаться на прививку от коронавируса можно в филиалах МФЦ. Там же после после вакцинации можно распечатать сертификат профилактической прививки от COVID-19. Сам же документ оформляется на портале Госуслуг.

Напомним, что в регионе при больницах и поликлиниках открыто 38 прививочных пунктов.

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