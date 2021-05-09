В Параде Победы в Твери приняли участие 1400 человек, бронетранспортеры, зенитные ракетные комплексы, «Тигры» и вертолёты

В Твери прошёл парад в честь Дня Победы. Фото: ПТО

9 мая в Твери прошёл парад в честь Дея Победы. Торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона и пролет воздушной техники прошло при большом стечении народа, присутствовали почетные гости, ветераны войны, руководство региона.

-День Победы дорог для каждого гражданина нашей страны, для всех, кто живёт и трудится на героической тверской земле. Мы гордимся фронтовиками и тружениками тыла, всеми, кто отстоял свободу нашей Родины, восстановил страну после войны. Мы склоняем голову перед светлой памятью тех, кто отдал свою жизнь на фронтах. Ценой их жизней завоевана Великая Победа. Дорогие наши ветераны, спасибо вам за подвиг и самоотверженный труд во имя Отчизны, за счастье быть вашими потомками и жить в великой стране. Мы гордимся вооруженными силами Российской Федерации, способными защитить страну от любой угрозы. Желаю всем мирного неба над головой! Вечная слава героям Великой Отечественной войны! - обратился к собравшимся губернатор Игорь Руденя.

В строю на площади Святого Благоверного князя Михаила Тверского прошли около 1400 человек: рота почетного караула, парадные расчеты Военной академии ВКО, Тверского суворовского военного училища, 196-го военно-транспортного авиационного полка 12 военно-транспортной авиационной Минской дивизии, УФСИН России по Тверской области, Тверская кадетская рота школы №16, отряд «Сокол» и юнармейцы.

Особый интерес у собравшихся горожан вызвала боевая и военная техника Тверского гарнизона: бронетранспортеры, зенитные ракетные комплексы, «Тигр» и другие машины. Над Тверью пролетели три военно-транспортных самолета Ил-76 и 13 вертолетов – МИ-26, КА-52 и МИ-28 из 344-го Центра боевого применения и переучивания летного состава из Торжка.

Завершится День Победы по традиции праздничным фейерверком. Он начнётся в 22.00 на стадионе «Центральный».

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