Ещё 72 человека заразились коронавирусом в Тверской области на 9 мая

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки.
По данным регионального оперативного штаба на 9 мая, в Тверской области с начала пандемии выявили 40425 случаев заражения COVID-19. За последние сутки заразились 72 человека.
Выздоровели 38 453 жителей региона (+43 за сутки).
Изолированы 1139 больных (+21).
Умерли 933 человека (+8).
Лидирует по общему количеству заболевших областная столица. На 9 мая в Твери официально выявлено 13 129 заболевших (+29 за последние сутки).
Лидерами заболеваемости среди муниципальных образований региона являются:
Конаковский район - 2894 (+5),
Ржев - 2229 (+1),
Вышневолоцкий городской округ - 2175 (0),
Калининский район - 1680 (+3),
Торжок - 1614 (+3),
Кимры - 1603 (0),
Бологовский район - 1039 (+5).
В остальных муниципалитетах общее число зарегистрированных случаев ковида не достигает тысячи.
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