Ещё 72 человека заразились коронавирусом в Тверской области на 9 мая

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки.

По данным регионального оперативного штаба на 9 мая, в Тверской области с начала пандемии выявили 40425 случаев заражения COVID-19. За последние сутки заразились 72 человека.

Выздоровели 38 453 жителей региона (+43 за сутки).

Изолированы 1139 больных (+21).

Умерли 933 человека (+8).

Лидирует по общему количеству заболевших областная столица. На 9 мая в Твери официально выявлено 13 129 заболевших (+29 за последние сутки).

Лидерами заболеваемости среди муниципальных образований региона являются:

Конаковский район - 2894 (+5),

Ржев - 2229 (+1),

Вышневолоцкий городской округ - 2175 (0),

Калининский район - 1680 (+3),

Торжок - 1614 (+3),

Кимры - 1603 (0),

Бологовский район - 1039 (+5).

В остальных муниципалитетах общее число зарегистрированных случаев ковида не достигает тысячи.

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