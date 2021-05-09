Ветеран Великой Отечественной войны 97-летний Спартак Сычев из Твери встречает День Победы на параде в Кремле

Спартак Сычев на трибуне для почетных гостей на параде в Кремле. Фото: кадр с видеотрансляции

9 мая в Москве проходят масштабные торжества в честь Дня Победы. Стартовали торжественные мероприятия традиционно - на Красной площади. Здесь в эти минуты зрелищный парад. Перед началом прохода войск с трибуны к собравшимся обратился Глава государства Владимир Путин.

На кадрах телетрансляции Президент выступает на фоне почетной трибуны- здесь традиционно сидят ветераны. Среди них и ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Твери 97-летний Спартак Андреевич Сычев.

Как стало известно «КП»-Тверь», он единственный из ныне здравствующих тверских ветеранов Великой отечественной был приглашён на это торжественное мероприятие.

Спартак Андреевич Сычёв воевал на Западном и Калининском фронтах, участвовал в Ржевской и Курской битвах, в освобождении Курска, Киева и Праги, в боях при форсировании Днепра и взятии Берлина. Спартак Андреевич награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», имеет более 20 других наград. Удостоен звания почетного гражданина Твери.

30 июня 2020 Спартак Андреевич стал почетным гостем на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. В июле 2020 года Президент РФ Владимир Путин наградил Спартака Сычёва и ещё четверых ветеранов из Тверской области Орденами Почета.