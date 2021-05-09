В Тверской области торжества в честь Дня Победы начались со Ржевского мемориала

Торжества у Ржевского мемориала. Фото: ПТО

9 мая в Тверской области проходят мероприятия, посвященные 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Торжества в честь Дня Победы начались у Ржевского мемориала Советскому солдату. Потом празднование переместится в Тверь. Во Ржеве прошли церемонии возложения цветов к Ржевскому мемориалу, стеле «Ржев — город воинской славы», военному мемориалу «Обелиск героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и Вечному огню на Соборной горе.

Потом: прохождение войск Ржевского гарнизона. В парадном расчете - рота почетного караула 337 радиотехнического полка 32 дивизии ПВО, кадетский класс школы №7 и юнармейцы.

СПРАВКА «КП»

Ржев был оккупирован фашистами 17 месяцев. 3 марта 1943 года Ржев и Ржевский район были освобождены от захватчиков.

Мемориал Советскому солдату был открыт 30 июня 2020 года. В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества.

Менее чем за год монумент посетили уже более 700 тысяч человек. Для удобства жителей Тверской области и гостей из других регионов была построена и 6 мая открыта станция «Ржевский мемориал», по маршруту запущены поезда «Ласточка».