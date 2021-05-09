Губернатор Тверской области поздравил жителей региона с Днем Победы

Губернатор Тверской области Игорь Руденя на торжественных мероприятиях во Ржеве. Фото: ПТО

9 мая губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем Победы. В официальном поздравлении, в частности, говорится:

«Жители Верхневолжья по праву гордятся вкладом тверской земли в разгром нацизма. Освобождение Калинина, Ржевская битва сыграли важную роль в защите Москвы, в победном исходе Сталинградского сражения и всей войны. После Победы выросло уже три новых поколения, правнуки фронтовиков ведут детей в школы. Но сколько бы лет ни прошло, мы чувствуем духовное родство с поколением победителей».

В поздравлении также отмечается: «Во время Великой Отечественной войны здесь, в самом сердце России, решалась судьба всей нашей страны. Покоривший всю Европу враг рвался к Москве и Ленинграду. Но наши солдаты и офицеры проявили величайшие единство, мужество, железную волю, и остановили фашистов. Освобождение Калинина, Ржевская битва сыграли важную роль в защите Москвы, в победном исходе Сталинградского сражения и всей войны».

Напомним, основные праздничные мероприятия проходят сегодня в Твери и Ржеве. В областной столице парад войск Тверского гарнизона впервые проходит на новом месте- на Советской. Посмотреть за ходом праздничных мероприятий можно по онлайн-трансляции.

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