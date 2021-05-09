В Твери открывается выставка живописи «Диалог»

Афиша выставки.

14 мая в Твери, в большом выставочном зале на Советской, открывается выставка живописи «Диалог».

Организаторы сообщают, что это совместная экспозиция работ народного художника СССР, Почетного гражданина Твери Ефрема Зверькова чье столетие отмечалось 1 февраля 2021 года и преподавателей художественного колледжа имени Венецианова и студентов — лауреатов конкурса пейзажа, посвященного памяти Зверькова.

Выставка будет проходить в ТГМВЦ по адресу: Тверь, ул. Советская, 54. Открытие выставки 14 мая в 16.00.

На открытии будут присутствовать академики Российской Академии художеств, заслуженные и народные художники, члены Тверского регионального отделения союза художников России.

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