В День Победы в Твери пассажирам автобусов раздадут георгиевские ленточки

Раздавать георгиевские ленточки в автобусах Твери будут контролеры. Фото: VK/Транспорт Верхневолжья

9 мая с 10 утра в Твери контролёры автобусов «Транспорта Верхневолжья» будут раздавать пассажирам георгиевские ленты.

Объявление о предстоящей акции размещено в официальной группе перевозчика « Транспорт Верхневолжья» в социальной сети.

- Это символ Дня Победы, благодарности ветеранам войны, гордость за их подвиг, почитание памяти погибших, - замечают организаторы акции.

Напомним, георгиевскую ленточку нужно прикреплять на лацкан одежды, все остальные способы ношения нежелательны.

Добавим, что в связи с празднованием Дня Победы в Твери временно изменят схемы движения маршруты, которые проходят через Старый и Новый мосты и улицу Советскую. С 11:30 до 15:00 будут закрыты закрыты оба моста, Советскую перекрывают с 8:00 до 22:00. Как сообщает "Транспорт Верхневолжья", все городские автобусы, которые ездили по Старому и Новому мосту, будут следовать через Восточный мост.

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