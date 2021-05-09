Празднование Дня Победы в Твери и Ржеве будут транслировать онлайн в интернете

Графика: ПТО

Торжества в честь Дня Победы в Твери и Ржеве 9 мая 2021 можно будет посмотреть онлайн, не выходя из дома. Особенно интересным представляется военный парад, который пройдёт впервые на новом месте в областной столице.

Однако, и в одном из самых крупных городов региона Ржеве - тоже будет на что посмотреть. Для этого нужно лишь зайти в онлайн-трансляцию.

Онлайн-трансляция торжественных мероприятий в честь Дня Победы начнётся во Ржеве в 8.30. В Твери - в 11.30.

Ну а теперь вкратце, что же можно будет увидеть во время трансляции.

Ржев:

Церемонии возложения цветов к Ржевскому мемориалу, стеле «Ржев — город воинской славы», военному мемориалу «Обелиск героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и Вечному огню на Соборной горе, а также прохождение войск Ржевского гарнизона. В парадном расчете пройдут рота почетного караула 337 радиотехнического полка 32 дивизии ПВО, кадетский класс школы №7 и юнармейцы.

Тверь

Возложения цветов к Обелиску Победы и Вечному огню, к стеле «Тверь — город воинской славы». Прохождение войск Тверского территориального гарнизона впервые в истории города проведут на площади святого Благоверного князя Михаила Тверского.

Маршрут пройдёт по одной улице - Советской. Колонны двинутся в сторону площади Ленина. Завершится парад в районе остановки транспорта «Московская площадь» (в народе - «бани на Советской», 240 метров от стелы).

В параде примут участие преподаватели и курсанты Тверской военной академии ВКО имени Жукова, суворовского военного училища, кадеты, силовики, сотрудники МЧС, юнармейцы. Запланирован также проход военной техники.

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