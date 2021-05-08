Из-за перекрытий в День Победы в Твери временно изменятся автобусные маршруты

В Твери временно изменят схемы движения маршруты, которые проходят через Старый и Новый мосты и улицу Советскую. Фото: Виктория ТУШКОВА

В связи с празднованием Дня Победы в Твери временно изменят схемы движения маршруты, которые проходят через Старый и Новый мосты и улицу Советскую. С 11:30 до 15:00 будут закрыты закрыты оба моста, Советскую перекрывают с 8:00 до 22:00.

Как сообщает "Транспорт Верхневолжья", все городские автобусы, которые ездили по Старому и Новому мосту, будут следовать через Восточный мост. В прямом и обратном направлениях автобусы будут проходить через улицы Туполева и Маяковского, Восточный мост и улицу Вагжанова.

Автобусы, которые ходят по набережной Афанасия Никитина, будут идти по улице Горького.

Маршрут №211 с восточного моста проследует на Смоленский переулок, проспект Победы, улицу Спартака, и дальше по маршруту.

Маршруты № 12 и 55 с Восточного моста проследуют сразу на Орджоникидзе (также и в обратном направлении). Некоторые пригородные автобусы будут отправляться с Речного вокзала (№№ 101, 102, 103, 104, 107, 110, 111, 119, 121, 104). Все изменения в маршрутах движения городских автобусов "Транспорт Верхневолжья" обозначил на следующих схемах:

Графика: Транспорт Верхневолжья