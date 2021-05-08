Утята собрались рядом с мамой-уткой. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери утки вывели утят на прогулку - смешных утиных малышей уже можно увидеть в уютных заводях на Тьмаке или в укромных уголках на Волге. Утята ещё совсем малы, но уже отлично плавают и даже ныряют.

Близко утки-мамы никого пока к своему выводку не подпускают, поэтому сфотографировать утят, не имея профессиональной техники и определённого навыка, очень сложно.

Если вы собираетесь подкормить уток, которые заботятся о своих птенцах, помните: их нельзя кормить хлебом, печеньем, кукурузными хлопьями, чипсами, сдобой и другой выпечкой содержащей соль, сахар и специи. Лучше отдать предпочтение овсяным хлопьям или лущёному гороху. Белым батоном взрослую утку тоже можно подкормить, правда особой пользы это крякве не принесёт.

Что до птенцов, то маленькие утята обычно питаются мелкими насекомыми, личинками и пауками, растительной пищей.

Воооон там они прячутся, справа, видите? Фото: Виктория ТУШКОВА

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