Акция "Флаги Победы" стартовала в Тверской области: красные знамёна едут в города региона

Машины джип-клуба «Лебедушка», стартовав от тверского обелиска, отправились в муниципалитеты региона.

В Тверской области начался автопробег «Флаги Победы». Это акция, приуроченная ко Дню Победы. Машины джип-клуба «Лебедушка», стартовав от тверского обелиска, отправились в несколько муниципалитетов региона, чтобы отвезти туда знамёна Победы.

Всего в этот поход отправились 15 машин. Они проедут через город воинской славы Ржев, посетят города воинской доблести Зубцов и Белый. Автомобилисты передадут в эти города знамёна и возложат цветы к мемориалам.

Год назад, 9 мая участники клуба также отправились по городам региона, чтобы привезти флаги. Тогда, в честь 75-летия Победы, рейд стартовал из Ржева. Экипажами джип-клуба знамёна были доставлены в 42 муниципальных образования. Флаги Победы заняли свои места в музеях, посвящённых военной тематике.