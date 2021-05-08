В Ржеве Тверской области состоится ещё одно шоу дронов-беспилотников

Первое световое шоу в честь Дня Победы уже состоялось 7 мая у Ржевского мемориала Советскому солдату. Фото: ПТО

Администрация города Ржева сообщила о том, что в городе покажут ещё одно световое шоу беспилотных дронов. Оно состоится на центральной площади города сегодня, 8 мая, в 22:00.

Об этом говорится на страничке ржевской администрации в соцсети. Дроны покажут фигуры, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне.

"При просмотре шоу необходимо соблюдать требования безопасности! Под дронами во время полета не должно быть людей и машин, а также в 50 метрах от зоны полета", - предупреждает администрация Ржева.

Напомним, световое шоу в честь Дня Победы уже состоялось 7 мая у Ржевского мемориала Советскому солдату. Дроны в вечернем небе выстраиваясь в фигуры, символизирующие победу советского народа в Великой Отечественной войне.