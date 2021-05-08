Председатель Госдумы Вячеслав Володин возложил цветы к Ржевскому мемориалу в Тверской области

Вячеслав Володин и Игорь Руденя посетили Ржевский мемориал накануне Дня Победы. Фото: ПТО

В Тверской области Вячеслав Володин посетил Ржевский мемориал Советскому солдаты. Вместе с губернатором Игорем Руденей Володин возложил цветы к подножию мемориала.

Между Вячеславом Володиным и Игорем Руденей состоялся диалог о важности сохранения исторической памяти.

"Для нас важно передавать историю будущим поколениям. Будучи здесь, во Ржеве, или в Смоленске, или в Волгограде, мы говорим об одном – наши дети, внуки и правнуки должны знать, какой ценой далась эта Победа», – цитирует слова спикера госдумы пресс-служба Правительства Тверской области.

Глава региона, в свою очередь, отметил, что память о военном времени жива в сердцах тверичан: "Мы видим сегодня это, приезжая на Ржевский мемориал".

Напомним, мемориал открыт для посещения с 30 июня 2020 года. Добраться до него можно автобусом и обычной электричкой. 6 мая 2021 года была открыта новая железнодорожная станция «Ржевский мемориал», до которой теперь ходят и «Ласточки».

В преддверии Дня Победы, 7 мая, над мемориалом Советскому солдату состоялось шоу дронов - в небо взмыла тысяча беспилотников.