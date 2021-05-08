Два человека получили травмы при столкновении иномарок у онкодиспансера в Твери

Виновник аварии был трезв. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Твери у здания Областного онкологического диспансера, на улице 15 лет Октября, 57/37, столкнулись две иномарки. 34-летний мужчина на "Ситроене" врезался в "Мазду", которой управляла женщина (её возраст не сообщается).

По информации областной Госавтоинспекции, виновник аварии был трезв.

Пострадали оба участника аварии. С ушибом грудной клетки водитель "Ситроена" доставлен в 4-ю городскую больницу. Водитель мазды получила ушиб мягких тканей груди, но от госпитализации отказалась - медики осмотрели её на месте и отпустили домой.