Ещё 68 человек заразились коронавирусом в Тверской области на 8 мая

В Тверской области с начала пандемии выявили 40 453 случая заражения коронавирусом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным регионального оперативного штаба на 8 мая, в Тверской области с начала пандемии выявили 40 453 случая заражения COVID-19. За последние сутки заразились 68 человек.

Выздоровели 38 410 жителей региона (+61 за сутки).

Изолированы 1118 больных (-1).

Умерли 925 человек (+8).

Лидирует по общему количеству заболевших областная столица. На 8 мая в Твери официально выявлено 13 100 заболевших (+16 за последние сутки).

Лидерами заболеваемости среди муниципальных образований региона являются:

Конаковский район - 2889 (+10),

Ржев - 2228 (+6),

Вышневолоцкий городской округ - 2175 (+1),

Калининский район - 1677 (+4),

Торжок - 1611 (+2),

Кимры - 1603 (+3),

Бологовский район - 1025 (+1).

В остальных муниципалитетах общее число зарегистрированных случаев ковида не достигает тысячи.

Продолжается вакцинация. Прививку от коронавируса к 8 мая 2021 года сделали 115 462 жителя Тверской области (за последние сутки - 790 человек).

Распространение заболеваемости по муниципалитетам Тверской области. Графика: ПТО

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