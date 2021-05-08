Ещё 68 человек заразились коронавирусом в Тверской области на 8 мая

В Тверской области с начала пандемии выявили 40 453 случая заражения коронавирусом.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
По данным регионального оперативного штаба на 8 мая, в Тверской области с начала пандемии выявили 40 453 случая заражения COVID-19. За последние сутки заразились 68 человек.
Выздоровели 38 410 жителей региона (+61 за сутки).
Изолированы 1118 больных (-1).
Умерли 925 человек (+8).
Лидирует по общему количеству заболевших областная столица. На 8 мая в Твери официально выявлено 13 100 заболевших (+16 за последние сутки).
Лидерами заболеваемости среди муниципальных образований региона являются:
Конаковский район - 2889 (+10),
Ржев - 2228 (+6),
Вышневолоцкий городской округ - 2175 (+1),
Калининский район - 1677 (+4),
Торжок - 1611 (+2),
Кимры - 1603 (+3),
Бологовский район - 1025 (+1).
В остальных муниципалитетах общее число зарегистрированных случаев ковида не достигает тысячи.
Продолжается вакцинация. Прививку от коронавируса к 8 мая 2021 года сделали 115 462 жителя Тверской области (за последние сутки - 790 человек).
Распространение заболеваемости по муниципалитетам Тверской области. Графика: ПТО
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