Председатель Госдумы Вячеслав Володин и губернатор Игорь Руденя возложат цветы к Ржевскому мемориалу

Мемориал Советскому солдату был открыт 30 июня 2020 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

8 мая Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин находится в Тверской области с рабочим визитом. В канун Дня Победы Вячеслав Володин и губернатор Тверской области Игорь Руденя возложат цветы к Ржевскому мемориалу.

Напомним, мемориал был открыт 30 июня 2020 года. На открытии присутствовали президент РФ Владимир Путин и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Добраться до Ржевского мемориала можно автобусом и обычной электричкой. 6 мая 2021 года была открыта новая железнодорожная станция «Ржевский мемориал», до которой теперь ходят «Ласточки».