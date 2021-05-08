Олимпийские чемпионы приедут в Тверь на финал ХХ Всероссийских соревнований по боксу

Юбилейные соревнования собрали 119 боксёров из 25 регионов страны. Фото: Юлия ГОМАН

Финал ХХ Всероссийских соревнований по боксу памяти Мастера спорта СССР Виталия Карелина состоится в Твери 8 мая в 17:00. Турнир пройдёт в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Султана Ахмерова.

Юбилейные соревнования собрали 119 боксёров из 25 регионов страны. Почётными гостями финала спортивных состязаний станут именитые боксёры - чемпионы и призёры Олимпийских игр, мира Европы.

По информации регионального Правительства, финал ХХ Всероссийских соревнований по боксу в Твери посетят: двукратный Олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы и России Алексей Тищенко; призёр Олимпийских игр в Афинах, обладатель Кубка Мира, Заслуженный мастер спорта России по боксу, двукратный чемпион России Мурат Храчёв; семикратный чемпион СССР, трёхкратный чемпион Европы, Заслуженный мастер спорта СССР, двукратный серебряный призер Кубка мира Виктор Рыбаков; Председатель правления Федерации бокса Москвы Юрий Ансимов и Заслуженный мастер спорта РФ, председатель совета ветеранов Тверского бокса Валерий Виноградов.

Гости будут не только присутствовать, но и поделятся своим опытом: Алексей Тищенко и Мурат Храчёв дадут мастер-класс по боксу. Его проведут в спортивном комплексе Пролетарка в 13:00.