Световое шоу над Ржевским мемориалом Тверской области: тысяча беспилотников выстроилась в символы Победы

Дроны перед взлётом. Фото: ПТО

Вечером 7 мая в честь Дня Победы над мемориалом Советскому солдату в Тверской области в небо взмыла тысяча дронов.

Беспилотники показали яркое световое шоу, выстраиваясь в фигуры, символизирующие победу советского народа в Великой Отечественной войне. Собравшиеся у подножия мемориала зрители увидели в небе голубя мира, орден Отечественной войны и фигуру солдата, венчающую Ржевский мемориал.

Дроны выстроились в символы Победы. Фото: ПТО

Напомним, мемориал Советскому солдату в Ржеве был открыт 30 июня 2020 года. На открытии присутствовали Президент России Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, губернатор Игорь Руденя и другие почётные гости, ветераны Великой Отечественной.

Из Твери до мемориала можно добраться на рейсовом автобусе № 534 «Ржев - Тверь», на специальном автобусе № 555 «Тверь - Ржевский мемориал», а также на электричке. Подробнее о том, как доехать до мемориала из Твери, Москвы и Санкт Петербурга, читайте на нашем сайте.