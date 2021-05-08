Испуганный лось бегает по Заволжскому району Твери

Лось мечется по микрорайону «Юность». Фото: стоп-кадр с видео.

Напуганный лось мечется по дороге в районе улицы Паши Савельевой в Твери - такое видео сняла из окна дома местная жительница. Животное явно не понимает, куда бежать, и в испуге бросается то в одну, то в другую сторону.

Как сообщила автор видео Олеся Михайлова, дело происходило сегодня, 8 мая, около 8:00. Видео тверичанка опубликовала на страничке "ТИА" в соцсети.

Если лося не отловить и не доставить в лес, может случиться беда. Животное рискует погибнуть, может налететь в панике на человека, броситься под колёса авто. Учитывая вес лося, такое ДТП вряд ли обойдётся без пострадавших.