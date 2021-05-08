16-летний подросток сломал бедро, спрыгнув с чужого квадроцикла в Тверской области

Управлять квадроциклом можно лишь с 16 лет и при наличии прав. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кимрском районе Тверской области 7 мая травму получил 16-летний юноша, катаясь на детском 50-кубовом квадроцикле. Подросток разогнался, не справился с управлением и спрыгнул с квадроцикла, в итоге чего сломал бедро.

ДТП произошло на лесной дороге между деревней Нутромо и детским лагерем "Салют". Подросток был трезв, приехавшим на вызов госавтоинспекторам он рассказал, что квадроцикл был чужой - юноша взял его покататься у незнакомого 14-летнего мальчика.

Хозяин квадроцикла вместе с техникой скрылся. Сейчас инспекторы ГИБДД устанавливают его личность.

Кстати, не так давно, 6 мая, сотрудники ГИБДД уже конфисковали у одного подростка квадроцикл. Это произошло в в деревне Заборовье Медновского сельского поселения (Калининский район). Госавтоинспекторы остановили юношу, катавшегося на квадроцикле и выяснили, что ему всего 14 лет, в то время как получить права на управление такой техникой можно лишь с 16 лет.

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