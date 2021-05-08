В Твери поздно вечером 7 мая провели генеральную репетицию Парада Победы

В центре Твери на площади Михаила Тверского провели генеральную репетицию парада 9 мая, в том числе проехала и колонна военной техники. Фото: VK/"Увидено в Твери (Тверская область)"/Альбина Радионова/скриншот

Примерно за полтора суток до Дня победы в центре Твери на площади Михаила Тверского провели решающую генеральную репетицию парада 9 мая. Посмотреть на это зрелище собралось немало людей.

По площади и части прилегающей к ней улицы Советской промаршировали представители Тверского гарнизона, Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, Росгвардии, кадеты Суворовского училища, юнармейцы.

Следом за ними прошла и колонна военной техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы С-300 и реактивные системы залпового огня «Смерч».

Это главная изюминка нынешнего парада, как, впрочем, и место проведения. Военная техника будет участвовать в Параде Победы в Твери впервые в новейшей истории России.

Также прохождение военнослужащих будет организовано не у обелиска Победы, как было заведено многие годы, а на площади Михаила Тверского. Там монтируют две сцены.

Подробнее о том, как и во сколько будет проводиться в Твери Парад Победы и какие мероприятия в целом запланированы на 9 мая, читайте здесь.

Видео генеральной репетиции парада можно посмотреть в паблике в соцсети "Увидено в Твери (Тверская область)".