В Твери мальчик врезался в машину и получил травму головы

Сегодня в Твери на улице Склизкова возле пятого корпуса дома №116 произошло ДТП с ребенком. Фото: УГИБДД УВМД России по Тверской области

Сегодня в Твери на улице Склизкова возле пятого корпуса дома №116 произошло ДТП с ребенком.

Как сообщили в Госавтоинспекции, мужчина 1982 года рождения ехал на иномарке Хендай Элантра по дворовой территории, и на него вдруг из-за припаркованных машин выбежал мальчик. ребенок врезался в переднюю правую дверь машины.

В итоге у мальчика диагностированы закрытая черепно-мозговая трамва и сотрясение мозга.

Водитель был трезв.