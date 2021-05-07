В Твери мальчик врезался в машину и получил травму головы

Сегодня в Твери на улице Склизкова возле пятого корпуса дома №116 произошло ДТП с ребенком. Фото: УГИБДД УВМД России по Тверской области
Сегодня в Твери на улице Склизкова возле пятого корпуса дома №116 произошло ДТП с ребенком.
Как сообщили в Госавтоинспекции, мужчина 1982 года рождения ехал на иномарке Хендай Элантра по дворовой территории, и на него вдруг из-за припаркованных машин выбежал мальчик. ребенок врезался в переднюю правую дверь машины.
В итоге у мальчика диагностированы закрытая черепно-мозговая трамва и сотрясение мозга.
Водитель был трезв.