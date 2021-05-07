В Тверской области на озере Селигер возведут храм по проекту "Преображение"

Остров Фомино расположен недалеко от обители. Фото: VK/Богородицкий-Женский Житенный-Монастырь/скриншот

6 мая, в день молитвенного чтения православными христианами великомученика Георгия Победоносца, на озере Селигер был заложен храм в честь святого покровителя праведных воинов. Святыню построят на острове Фомино, от которого в 200 метрах по воде расположен Богородицкий Житенный женский монастырь.

Символический камень в основание будущей деревянной церкви заложил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Как сообщила пресс-служба Тверской епархии, храм возведут по проекту «Преображение» при поддержке областного правительства, администрации Осташковского городского округа и всероссийского военно-патриотического центра «Вымпел».

При будущей церкви планируется открыть центр духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания молодёжи.

По тому же проекту на острове Фомино планируется восстановить бывшие здесь некогда яблоневый и вишневый сады, в целом благоустроить территорию, создать два внутренних пруда, установить беседки, скамейки и дорожки, а также построить еще и Музей древнего города. Помимо этого, там будет обустроен палаточный лагерь и зона для занятий и тренировок молодежи.

О сроках строительства храма, исполнения других планов и необходимого на это объема средств не сообщается.