В Тверской области жители деревни спасли застрявшую между плит лису

Лиса застряла между плит, наружу торчала одна голова. Фото: VK/Мокшино/Даниил Закиров

Вчера, в деревне Мокшино Конаковского района спасали лису, которая застряла между плит. Об этом со ссылкой на паблик "Мокшино" сообщило ТИА.

Местные жители заметили, что из щели между плит торчит голова несчастной рыжей плутовки. Как лиса умудрилась так застрять, не очень понятно. Скорее всего она, просто провалилась в щель.

В итоге добрые граждане помогли лисичке и освободили ее из бетонного плена.

- Её взрослые вытащили,пришлось плиту поднимать, - написано в одном из комментариев.

При этом часть людей в комментариях начали ехидно писать, что вы лису, мол, освободили, а она потом кур пойдет кушать. Кто-то развил мысль, что одними курами дело может не кончиться - есть еще и коты с собачками. На это в одном комментарии проскочило сообщение, что в селе (видимо, все-таки имелась в виду деревня Мокшино) появлялись волки...

Также писали, что лисы идут в деревни воровать кур не от хорошей жизни:

- Лесов много вырубили, вот и идут они туда, где есть еда.

Несмотря на злобно-ехидные комментарии, было немало и тех, кто за лисичку искренне порадовался, и похвалил ее спасателей.

- Молодцы!!! Побольше бы неравнодушных... - написала одна девушка.