МЧС предупреждает: В Тверской области ожидается гроза и усиление ветра

Синоптики прогнозируют сильный ветер и и грозу Фото: "КП" Архив

ГУ МЧС России по Тверской области предупредило жителей региона о том, что 7 мая в Верхневолжье может разыграться стихия.

Согласно прогнозу тверского гидрометцентра в регионе ожидаются грозы, а юго-западный ветер может усиливаться до 12-17 метров в секунду.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает, что если шквальный ветер застал вас на улице, лучше укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться от ветра возле стен домов, за рекламными щитами, под деревьями, не стоит стоять под линиями электропередач.

Повышенную осторожность необходимо сегодня проявить и водителям на дорогах.