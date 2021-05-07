Под Тверью произошло ДТП с участием перепуганных лошадей

Инцидент произошел на автотрассе в Калининском районе. Фото: УГИБДД УМВД России по Тверской области

Под Тверью на 10 километре автотрассы Каблуково-Заборовье, недалеко от местной турбазы произошло необычное ДТП. В кювет улетела ехавшая на гужевой повозке, запряженной лошадьми, 60-летняя женщина.

Как сообщили в Госавтоинспекции, дама ехала по обочине трассы. Беды ничего не предвещало. Однако, лошади неожиданно испугались проезжавшей мимо машины и понеслись в лес. В итоге повозка упала в кювет.

Женщина пострадала в результате падения. У нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, а также есть подозрения на повреждение позвоночника.

О состоянии лошадей не сообщается.

повозке, запряженной