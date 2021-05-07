В Тверской области за сутки прививку от коронавируса сделали 978 человек

По данным оперштаба региона, всего в Тверской области прививку от коронавируса сделали 114 672 человека. Фото: ПТО

По данным оперштаба региона, всего в Тверской области прививку от коронавируса сделали 114 672 человека. Это 82,1% от общего количества вакцины, поставленной в Верхневолжье. За вчерашний день, 6 мая, вакцинировались 978 человек. В федеральный регистр внесена информация о 107 637 привитых гражданах.

Несмотря на то, что дни с 1 по 10 мая в стране - нерабочие, в нашем регионе действуют все пункты вакцинации.

Запись на прививку ведется по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Также теперь записаться на прививку от коронавируса можно в филиалах МФЦ. Там же после после вакцинации можно распечатать сертификат профилактической прививки от COVID-19. Сам же документ оформляется на портале Госуслуг.

Напомним, что в регионе при больницах и поликлиниках открыто 38 прививочных пунктов.

При этом по поручению губернатора Игоря Рудени к лету открывают дополнительные точки вакцинации. Так, теперь сделать прививку можно не только в лечебных учреждениях, но и в Торговом парке №1 и ТЦ «Рубин» в Твери.