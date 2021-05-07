Ещё 69 человек заразились коронавирусом в Тверской области на 7 мая

По данным оперштаба региона на утро 7 мая, всего в Тверской области с начала пандемии выявили 40 385 случаев заражения COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным оперштаба региона на утро 7 мая, всего в Тверской области с начала пандемии выявили 40 385 случаев заражения COVID-19. За последние сутки заразились 69 человек.

Выздоровели 38 349 жителей региона (+54 за сутки).

Изолированы 1119 больных (+8).

Умерли 917 человек (+7).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 084 заболевших (+35 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район - 2879 (+9),

Ржев - 2222 (+1),

Вышневолоцкий городской округ - 2174 (+8),

Калининский район - 1673 (+4),

Торжок - 1609 (новых случаев заражения за сутки не выявлено),

Кимры - 1600 (+1),

Бологовский район - 1024 (+1).

Прививку от коронавируса сделали 114 672 жителя региона, за последние сутки - 978 человек.

В регионе за весь период пандемии проведено 692 092 лабораторных исследований тестов на COVID-19, в том числе за последние сутки - 2605.