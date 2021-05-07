В Твери полицейские накрыли наркопритон

Наркопритон ликвидирован, его хозяин рискует сесть на четыре года. Фото: УМВД России по Тверской области/коллаж

Пресс-служба областного УМВД России, сообщила что наркопритон в столице региона был выявлен полицейскими в результате отработки оперативной информации.

Установлено, что мужчина 1974 года рождения долгое время позволял разным лицам употреблять наркотики в своей квартире на улице Скворцова-Степанова. За эту "услугу" гости платили хозяину помещения теми же наркотиками.

В ходе осмотра квартиры полицейские обнаружили и изъяли стеклянную колбу, деревянный мундштук, использованные шприцы, две трубки из фрагмента бумаги с наслоениями. Эти предметы направлены на экспертизу.

Когда полицейские нагрянули в наркопритон, там как раз были хозяин квартиры и его гости в наркотическом дурмане. Все они задержаны. В отношении них составлены протоколы по ст. 6.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача).

В отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.