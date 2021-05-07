Под Тверью нашли заблудившуюся в лесу девочку

Девочка заблудилась в лесу.

Вчера в районе в лесу в окрестностях деревни Головачево Калининского района потерялась девочка. В поисках ребенка участвовали две пожарно-спасательные части.

В итоге все завершилось хорошо. В первом часу ночи региональное управление МЧС России сообщило, что девочку нашли целую и здоровую и передали родителям.

Как выяснилось, она плутала в лесу в двух километрах от деревни Головачево.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области -8- (4822)39-99-99.