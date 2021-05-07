Поисковики ищут родственников солдата из Тверской области, который погиб в бою за остров Клест

Разыскиваются родственники советского солдата из Вышнего Волочка, который погиб в бою при штурме острове Клест (Сюрья-саари) Фото: Степан КАМЕНЕВ

В паблике "вышний Волочек" появилось сообщение от поисковика Александра Новикова из Пскова. Он сообщил, что разыскиваются родственники советского солдата из Вышнего Волочка Тверской области, который погиб в бою при штурме острове Клест (Сюрья-саари) в Выборгском заливе во время советско-финляндской войны в марте 1940 года.

Как следует из поста в соцсети, ещё в 2018 году участники поискового отряда “Советский патриот” обнаружили на этом острове неизвестное захоронение советских воинов.

После двух лет работ по обследованию острова и в архивах поисковики установили 324 имени бойцов и командиров 181 сп 43 сд, погибших при штурме острова в марте 1940 года.

Пока отозвались родственники 61 солдата. В том числе поисковики ищут родственников Александра Петровича Матвеева. Он родился в 1904 году в Вышнем Волочке, откуда и был призван на войну.

Тем, у кого-то есть информация о его потомках, или самим родственникам солдата можно позвонить по телефону: 8 921 358 5771. Или написать на электронную почту: m.chipenko@yandex.ru.