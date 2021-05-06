В Тверской области установили личности трёх погибших на пожаре

В Тверской области на пожаре погибли две женщины и один мужчина. Их личности установлены. Фото: Мария ОСИПОВА

6 мая во время тушения пожара в жилом доме на улице 40 лет Октября в Кимрах обнаружили тела двух женщин 89 и 58 лет, а также труп 63-летнего мужчины. Кимрские следователи проводят доследственную проверку.

По данным МЧС, возгорание произошло в частном доме. Его тушили 36 человек из шести пожарных частей, задействовав семь единиц техники. За полчаса ликвидировали открытое горение, затем полностью потушили пожар.

Сотрудники следкома и криминалисты вместе с пожарными и полицейскими осмотрели место ЧП, опросили очевидцев. Личности погибших установили.

Чтобы выяснить причины пожара и гибели людей назначены экспертизы.