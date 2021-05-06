Над Тверью засияла двойная радуга

Присмотритесь - радуга второго порядка видна слева от первичной радуги. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Вечером 6 мая над в небе над Тверью появилась двойная радуга - это редкое оптическое метеорологическое явление. Погода в облаастной столице целый день стояла очень капризная - солнце и дождь сменяли друг друга, местами пролился ливень, бушевал сильный ветер. МЧС даже разослало горожанам штормовое предупреждение.

К вечеру небо прояснилось и одарило жителей Твери двойной радугой. Радугу человек видит, когда солнце освещает мелкие капельки воды в атмосфере и вода преломляет луч.

Двойная радуга состоит из радуг первого и второго порядка. Первичная ярче, цвета в ней располагаются по классической схеме - от красного (внешний диаметр) к фиолетовому (внутренний диаметр). Вторичная радуга гораздо бледнее и её цвета как бы являются отражением первичной радуги - то есть идут в обратном порядке. Она появляется, когда свет преломлён в каплях дважды.

Кстати, на фото можно заметить, что полоса неба между радугами темнее остальных его участков. Это полоса Александра (по имени древнегреческого философа, описавшего этот эффект). Оптическое явление возникает из-за разницы в количестве света, выходящего из капель под определённым углом.