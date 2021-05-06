"Малышковый парад" в Лихославле Тверской области отменили из-за рекомендаций Роспотребнадзора

Мероприятие «Городской малышковый парад» переносится на более поздний срок. Фото: Тимур ХАНОВ

«Малышковый парад» в Лихославле Тверской области 9 мая не состоится. Как гласит сообщение на официальном сайте Лихославльского района, «мероприятие «Городской малышковый парад» переносится на более поздний срок».

В объявлении кратко обозначено, что решение об отмене парада детсадовцев принято исходя из рекомендаций Роспобтребнадзора. Парад состоится, когда улучшится эпидемическая обстановка.

Напомним, в «малышковом параде» должны были участвовать более сотни детсадовцев, одетых в форму разных родов войск Российской армии. Над формой, аксессуарами и даже макетами военной техники для парада трудились родители и воспитатели. Малыши планировали показать элементы строевой подготовки и танцы.