В Тверской области ветеранам организуют проезд к местам боевой славы

Ветеранам организуют проезд к местам боевой славы Фото: ПТО

Участникам Тверской областной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов организауют проезд к местам боевой славы.

- Оказываем помощь движению, включая проведение мероприятий патриотической направленности. Также планируем отмечать 35-летие областной организации, – отметил губернатор Игорь Руденя.

Из бюджета выделено 2,2 млн рублей. Средства направят на мероприятия в честь 35-летия образования совета ветеранов, проведение памятных мероприятий, посвященных освобождению городов и районов Тверской области от немецко-фашистских захватчиков.

Представители старшего поколения смогут посетить места боевой славы Верхневолжья и познакомиться с достопримечательностями. Адресную помощь получат ветераны и одинокие пожилые люди.