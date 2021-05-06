Из Москвы до станции "Ржевский мемориал" в Тверской области запущены первые "Ласточки"

Станция "Ржевский мемориал" открылась в Тверской области Фото: Александр ЖМУЛИН

6 мая запущен первый регулярный рейс из Москвы до станции "Ржевский мемориал" в Тверской области. Поезд отправился с Рижского вокзала в Москве. В числе первых пассажиров на "Ласточке" прокатились ветераны Великой Отечественной войны из Ржева.

В этот же день состоялось открытие новой жележнодорожной станции "Ржевский мемориал". Помимо платформы установлен павильон с музейной экспозицией, посвященной Великой Отечественной войне. Прилегающая территория обустроена в стилистике Ржевского мемориала.

Ежедневно, в том числе 8, 9 и 10 мая, по маршруту будут следовать две пары поездов "Ласточка", отправлением с Рижского вокзала в Москве в 6:41 и 15:41. Время поездки займет около 4 часов 45 минут в одну сторону.

Стоимость проезда от Москвы до станции "Ржевский мемориал" составит 700 рублей в вагоне без предоставления места, стоимость билета с предоставлением места во втором классе – 770 рублей, в первом – 900 рублей.

С Ленинградского вокзала до станции "Ржевский мемориал" 8, 9 и 10 мая можно будет уехать на "Ласточке" в 7:55 утра. Этот же поезд сделает остановку в Твери в 9:35 и отправится в Ржев в 9:42 утра, прибытие на станцию "Ржевский мемориал" - в 12:54.

Стоимость билета из Твери: для инвалидов - от 360 рублей, эконом и базовый - от 599 рублей, комфорт - от 663 рублей, из Москвы: эконом - от 699 рублей, комфорт - от 899 рублей.

Билеты продаются на сайте "РЖД", в мобильном приложении, пригородных кассах и автоматах на станциях.