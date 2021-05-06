Упавшее дерево перекрыло проезд в микрорайоне "Южный" в Твери

В "Южном" упавшее дерево перекрыло проезд Фото: vk.com/yuzhny69

В микрорайоне "Южный", у дома №59 по Октябрьскому проспекту упало дерево, полностью перекрыв межквартальный проезд. О происшествии написали подписчики сообщества "Подслушано в Южном (Тверь)" в 12:40 дня 6 мая.

На месте работают спасатели ПСЧ-1.

Водителям следует искать пути объезда.

Напомним, ранее МЧС предупредило жителей Твери и области о сильном ветре порывами до 15 м/с.

Будьте внимательны и осторожны. Не стойте и не оставляйте автомобили под деревьями.