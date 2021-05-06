На площади Михаила Тверского в Твери начали устанавливать трибуны

На площади Михаила Тверского начали строить трибуны Фото: tvhost.ru (скрин видео)

6 мая на площади Святого Благоверного князя Михаила Ярославича Тверского начали устанавливать трибуны для проведения парада Победы.

Напомним, в этом году 9 мая парад пройдет в центре города. Колонны марширующих и военная техника пройдут по улице Советской.

Начало в 11:30 на площади Михаила Тверского.

В параде примут участие преподаватели и курсанты Тверской военной академии ВКО имени Жукова, суворовского военного училища, кадеты, силовики, сотрудники МЧС, юнармейцы. Запланирован также проход военной техники.