Железнодорожная станция "Ржевский мемориал" открывается 6 мая в Тверской области

В Тверской области открыли станцию "Ржевский мемориал" Фото: Александр ЖМУЛИН

6 мая недалеко от Ржевского мемориала открывается одноименная железнодорожная станция. В церемонии открытия станции участвуют губернатор Игорь Руденя и генеральный директор-председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров.

Пассажирская платформа на станции "Ржевский мемориал" выполнена из самых современных материалов - модельных конструкций. Это позволило быстро выполнить все работы. Станцию построили за четыре месяца. В ее основе - штифтовый фундамент, который обустроен на специальных блочных системах.

Сам перрон выполнен из композитных противогололедных материалов. Платформа антикоррозийная. На станции пассажиры смогут подзарядить свои гаджеты, будет обеспечен wi-fi.

На станции есть павильон, фасад выполнен из стекла, внутри есть кафетерий, пять санитарных кабинок, в том числе для инвалидов.

Сегодня с Рижского вокзала Москвы до станции запущен скоростной электропоезд "Ласточка". Благодаря новому железнодорожному маршруту пассажиры смогут быстрее и комфортнее добираться до Ржевского мемориала Советскому солдату.

Планируя маршруты, в поиске расписания что из Москвы, что из Твери вбивайте именно станцию "Ржевский мемориал".